Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
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Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров
ФСБ задержала группу более чем из 30 хакеров, которые продавали в интернете краденые данные банковских карт.
Экономика
«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка
23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на Кубани не изменилось
В больницах Краснодарского края лечение от коронавируса проходят четыре человека, число заболевших не изменилось.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%
На закрытии торгов 23 марта индекс Мосбиржи снизился на 3,36% и составил 2253,35 пункта, индекс РТС снизился на 4,38% и достиг 883,78 пункта.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Происшествия
В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги
23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
ВВС США испытали дешевую крылатую ракету
Исследовательская лаборатория ВВС США провела серию испытаний прототипа дешевой крылатой ракеты и ее турбореактивного двигателя, разработанных в рамках программы Grey Wolf.
Футбол
В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко
Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко Елена Степаненко заметно похорошела после развода.
Спорт
В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.
Футбол
ЦСКА отдал Нисимуру в аренду японскому клубу
Японский форвард Такума Нисимура, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, вернулся к себе на родину.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.