Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

ТАСС02:33

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 23 марта составил $27.03 за баррель

АК&М03:58

По оценке WoodMac, десятая часть мировой добычи нефти может стать нерентабельной при текущей цене Brent

Финмаркетвчера в 12:15

Нефть дорожает на 4-5% после предыдущих распродаж

ПРАЙМ01:37

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Известиявчера в 21:55

Акции и нефть дорожают в Азии на фоне решений ФРС США

Интерфакс00:40

Прогноз цены на нефть марки Brent на 24 марта. Версия букмекеров

Sport24.ru22 марта в 15:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:02, Ашберн

Комментарии

Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вести.Ru 02:26
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Происшествия

ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров

ФСБ задержала группу более чем из 30 хакеров, которые продавали в интернете краденые данные банковских карт.
Известия 02:43
Экономика

«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на Кубани не изменилось

В больницах Краснодарского края лечение от коронавируса проходят четыре человека, число заболевших не изменилось.
ЮГ Times 03:08
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда вчера в 17:35
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%

На закрытии торгов 23 марта индекс Мосбиржи снизился на 3,36% и составил 2253,35 пункта, индекс РТС снизился на 4,38% и достиг 883,78 пункта.
Rambler News Service 03:07
Здоровье

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 23:02
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Говорит Москва 00:06
Происшествия

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Евразия Daily 00:10
Игры

Valve объяснила, почему студия не выпустила Half-Life 3

Live24 03:25
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Армия и оружие

ВВС США испытали дешевую крылатую ракету

Исследовательская лаборатория ВВС США провела серию испытаний прототипа дешевой крылатой ракеты и ее турбореактивного двигателя, разработанных в рамках программы Grey Wolf.
N+1 21 марта в 02:30
Футбол

В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко

Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко Елена Степаненко заметно похорошела после развода.
Экспресс газета 01:47
Спорт

В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020

Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.
Русская Планета вчера в 19:31
Футбол

ЦСКА отдал Нисимуру в аренду японскому клубу

Японский форвард Такума Нисимура, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, вернулся к себе на родину.
Евро-футбол.ру 03:53
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное