Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск. При этом в пике роста цена Brent доходила до $53,77 за баррель, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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