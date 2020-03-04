Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск. При этом в пике роста цена Brent доходила до $53,77 за баррель, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

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Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных по запасам в США

ПРАЙМ11:02

Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:22

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАССвчера в 06:30
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Комментарии

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Родители пациентов с муковисцидозом вышли с пикетом к зданию Минздрава. Они требуют вернуть на рынок лекарства

Родители детей с муковисцидозом вышли с одиночным пикетом к зданию министерства здравоохранения в Москве, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места события.
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Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

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Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Армия и оружие

Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра

Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
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По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
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Определился соперник «Зенита» в полуфинале Кубка России

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В Идлибе турецкая армия сбила самолет ВВС Сирии

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Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
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Эксперты рассказали, как устроены первые биороботы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

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Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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