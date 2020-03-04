Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск. При этом в пике роста цена Brent доходила до $53,77 за баррель, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Brent подорожала до $51,8 за баррель

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

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Цена на нефть Brent выросла на 0,5%

Известиявчера в 03:11

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:22

Нефть удержалась выше $52 за баррель

REGNUM03 марта в 15:16

Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных по запасам в США

ПРАЙМвчера в 11:02
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Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

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На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
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Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
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Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

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На Пугачеву подали в суд по интеллектуальным правам

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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
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Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар

N+1 01:58
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
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Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU

Женская сборная России по биатлону завоевала Кубок наций в зачёте Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20.
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Самолет из Петербурга в Симферополь получил сообщение о «бомбе»

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Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

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В январе прошлого года глава Сбербанка заявлял, что ректоров государственных вузов нужно выводить из "зоны комфорта", поскольку в России есть проблема с кадровым обеспечением — система образования не перестроилась и образовательные учреждения не готовят нужных рынку специалистов.
РИА Новости 03:34
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