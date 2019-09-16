с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,79% - до $66,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть марки WTI дорожает на 9,69% - до $60,11 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 15:10 мск.

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 10,8%

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