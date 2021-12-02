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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $66 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 4,34% - до $62,78 за баррель.
ТАСС
Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение ковида в разных странах.
Агентство нефтегазовой информации
Котировки снижаются на фоне сообщения Reuters со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в январе на 400 тысяч баррелей в сутки.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца
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