Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение ковида в разных странах.
Министерство финансов США утверждает, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали участие в подавлении гражданских свобод на территории республики и финансово поддерживали официальный Минск.
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым сжег все мосты в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию враждебной к ней, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.