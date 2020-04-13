Энергетика
REGNUMЦена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма
Аналогичным образом на достижение соглашения странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти среагировали азиатские рынки. Там цена фьючерса нефти марки Brent упала на 1,29% и по состоянию на 2:03 мск составила $31,24 за баррель.
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Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Наука
Часть экосистем мирового океана будет уничтожена уже через 10 лет
Расчеты ученых показывают, что удержание роста глобальной температуры по сравнению с 1850-м годом в пределах 2 градусов (вместо возможных в пессимистичных ожиданиях 4 градусов) сократит потенциальный ущерб от массового вымирания видов в 7-10 раз - на планете будет разрушено не 15-20% экосистем, а только 2%.
Хайтек+ 08:41
Общество
В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики
Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 17:36
Здоровье
Что и как работает в Алтайском крае на этой неделе
МФЦ Алтайского края До 30 апреля центры работают только по предварительной записи.
АМИТЕЛ 20:01
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Армия и оружие
В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат
Взгляд.ру 10:57
Общество
Воробьев уточнил, как получить электронный пропуск
Электронный пропуск для перемещения по Московской области можно получить через специальное приложение СТОП Covid-19, доступное в Google Play и AppStore, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Вести.Ru 13:57
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Технологии
YouTube адаптировал свой сайт для планшетов
Видеохостинг обновил свой интерфейс для лучшей поддержки устройств с большим сенсорным экраном, таких как iPad, планшеты Android и компьютеры с Chrome OS.
3DNews 03:41
Общество
Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля
Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Экономика
Турфирмы – правительству Турции: «Чтоб вы подавились!»
Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно статье, опубликованной в газете Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции, посвященной "Сотрудничеству и солидарности в борьбе с пандемией COVID-19".
REGNUM 07:32
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Авто
Марка Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Чтобы удовлетворить потребности российского авторынка при выпуске H5 на заводе Haval применяются те же технологии защиты машины от коррозии, как и на флагманской модели H9.
SpeedMe 10 апреля в 11:25
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
RT на русском 20:10
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
Технологии
Microsoft переименует Windows Defender в своей ОС
В марте 2019 года фирменную антивирусную систему переименовали в Microsoft Defender ATP, поскольку она готовилась к старту на MacOS.
Игромания.ру 14:52
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Авто
Стали известны главные недостатки обновленной Lada 4x4
Эксперты изучили основные жалобы владельцев и назвали главные недостатки «Нивы».
NewInform 08:19
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota
Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR.
SpeedMe 10 апреля в 08:05
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39