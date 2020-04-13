Энергетика

REGNUMREGNUMЦена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма

Аналогичным образом на достижение соглашения странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти среагировали азиатские рынки. Там цена фьючерса нефти марки Brent упала на 1,29% и по состоянию на 2:03 мск составила $31,24 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса Brent с поставкой в июне снизилась
 на 0,57%, до $31,3. Чуть ранее она стоила $32,20 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
РБК19:18

Подробнее о событии

Азиатские рынки отреагировали снижением цен на объявление сделки ОПЕК+

РБК19:18

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

Коммерсантъ19:15

Цена нефти Brent растет более чем на 2%

ТАСС18:10

Цены на нефть на ICE начали снижаться после небольшого подъема

Ведомости18:45

Цена нефти растет

Вести.Ru18:31

Нефть выросла более чем на 2% на фоне сделки ОПЕК+

Газета.Ru18:23

Нефть выросла после сделки ОПЕК+

Lenta.ru18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 20:49, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости 15:16
217
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
751
Общество

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
1
Общество

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
1,9K
Наука

Часть экосистем мирового океана будет уничтожена уже через 10 лет

Расчеты ученых показывают, что удержание роста глобальной температуры по сравнению с 1850-м годом в пределах 2 градусов (вместо возможных в пессимистичных ожиданиях 4 градусов) сократит потенциальный ущерб от массового вымирания видов в 7-10 раз - на планете будет разрушено не 15-20% экосистем, а только 2%.
Хайтек+ 08:41
59
Общество

В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики

Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 17:36
Здоровье

Что и как работает в Алтайском крае на этой неделе

МФЦ Алтайского края До 30 апреля центры работают только по предварительной записи.
АМИТЕЛ 20:01
Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
60
Армия и оружие

В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат

Взгляд.ру 10:57
11
Здоровье

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

РИА Новости 18:19
46
Общество

Воробьев уточнил, как получить электронный пропуск

Электронный пропуск для перемещения по Московской области можно получить через специальное приложение СТОП Covid-19, доступное в Google Play и AppStore, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Вести.Ru 13:57
81
Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания 10 апреля в 10:42
8
Технологии

YouTube адаптировал свой сайт для планшетов

Видеохостинг обновил свой интерфейс для лучшей поддержки устройств с большим сенсорным экраном, таких как iPad, планшеты Android и компьютеры с Chrome OS.
3DNews 03:41
3
Общество

Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля

Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Футбол

Чемпионат Италии планируют проводить без зрителей до января 2021 года

Soccer.ru 05:42
2
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
450
Экономика

Турфирмы – правительству Турции: «Чтоб вы подавились!»

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно статье, опубликованной в газете Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции, посвященной "Сотрудничеству и солидарности в борьбе с пандемией COVID-19".
REGNUM 07:32
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости 01:30
13
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
643
Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
538
Авто

Марка Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Чтобы удовлетворить потребности российского авторынка при выпуске H5 на заводе Haval применяются те же технологии защиты машины от коррозии, как и на флагманской модели H9.
SpeedMe 10 апреля в 11:25
31
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
290
Общество

На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
RT на русском 20:10
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 03:23
296
Технологии

Microsoft переименует Windows Defender в своей ОС

В марте 2019 года фирменную антивирусную систему переименовали в Microsoft Defender ATP, поскольку она готовилась к старту на MacOS.
Игромания.ру 14:52
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
736
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
490
Авто

Стали известны главные недостатки обновленной Lada 4x4

Эксперты изучили основные жалобы владельцев и назвали главные недостатки «Нивы».
NewInform 08:19
5
Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR.
SpeedMe 10 апреля в 08:05
3
Происшествия

В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
22
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное