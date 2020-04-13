с чего всё началось

Аналогичным образом на достижение соглашения странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти среагировали азиатские рынки. Там цена фьючерса нефти марки Brent упала на 1,29% и по состоянию на 2:03 мск составила $31,24 за баррель.

Цена нефти Brent начала снижаться после небольшого подъёма

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