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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
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Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 18 сентября

Право.ру04:36
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
Finam.Ru

Цены на нефть демонстрируют положительную динамику

Finam.Ru02:35
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49

Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»
РИА Новости05:59
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Слухи: владельцы Marvel’s Spider-Man для PS4 не получат бесплатное обновление до PS5-версии

Увеличение по нажатию Утверждение Моначелли противоречит заявлению главы Sony Interactive Entertainment Джима Райана (Jim Ryan), который пообещал бесплатный апгрейд для PS4-версий стартовых игр PS5, включая Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
3DNews07:14

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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