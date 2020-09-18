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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс07:33
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
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Доллар, нефть и коронавирус на 18 сентября

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Finam.Ru

Доброе утро! Индексы США ушли в «красную зону», Азия торгуется в плюсе

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Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service07:51
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19

Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии

Спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран заявила о манипуляциях избирательным процессом во время выборов президента республики и подтасовке на этапе подсчета голосов.
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
РИА Новости06:07
10

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
4

Госдума обсудит страховые выплаты занимающихся частной практикой

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, адвокатах, медиаторах, нотариусах, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиках, патентных поверенных и иных лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, признаваемые плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
REGNUMвчера в 09:05
4

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
90

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
617

В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
3

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
28

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
15

Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ06:57
2

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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