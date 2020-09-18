Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель
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Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
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