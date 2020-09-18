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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс07:33
Финмаркет

Следующим сопротивлением для Brent может стать отметка $44,5 за баррель - «Алор Брокер»

Финмаркет05:22
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
REGNUM

Нефть Brent снова нацелилась на $45 за баррель

REGNUM09:05
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service07:51

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве

За пару дней до задержания генерала Трифонова в Москве был задержан бывший руководитель ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев, которого оперативники свердловской ФСБ и следователи СКР подозревают в покушении на получение взятки.
66.ru09:27

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Если сообщения о связи США с попытками Украины вести диверсионную работу в Крыму еще требуют подтверждения, то присутствие американцев в зоне конфликта в Донбассе уже подтверждено большим количеством фотографий и видео, отметил Соловьев.
Взгляд.ру07:18

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

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РИА Новости09:11
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