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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс07:33
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service07:51
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
Finam.Ru

Доброе утро! Индексы США ушли в «красную зону», Азия торгуется в плюсе

Finam.Ru02:00
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 18 сентября

Право.ру04:36
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
3

Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
4

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.
ТАСС08:10
2

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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