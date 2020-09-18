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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
Финмаркет

Следующим сопротивлением для Brent может стать отметка $44,5 за баррель - «Алор Брокер»

Финмаркет05:22
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service07:51
Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс07:33
REGNUM

Нефть Brent снова нацелилась на $45 за баррель

REGNUM09:05
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21

Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза

Белоруссия будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости10:32

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Путин: в России производят не имеющие аналогов в мире вооружения

«Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Ведомости08:44
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Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
Новости Ярославля 76.ru08:51

Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»

В пятницу в Санкт-Петербурге были объявлены победители и финалисты Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", говорится в пресс-релизе, который поступил 18 сентября в редакцию "Газеты.Ru".
Газета.Ru09:42
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