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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $43 за баррель

Котировки выросли на 0,62% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подорожала на 0,59%, до $41,21 за баррель. Отметим, что цена нефти WTI в последний раз поднималась выше $40 за баррель 4 сентября.В источнике
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Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 18 сентября

Право.ру04:36
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
РИА Новостивчера в 10:45
1K

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
248

Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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Сергей Юран — о возможном возвращении в «Химки»: «Почему нет. Постоянно обижаться — детский сад»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и подмосковным клубом, а также заявил, что мог бы вернуться в «Химки».
Матч ТВ07:05

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05