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ТАСС
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась до $43 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,94%, до $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:22 мск. В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.В источнике
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Интерфакс

Нефть Brent подорожала до $43,51 за баррель

Интерфакс07:33
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
REGNUM

Нефть Brent удержалась выше $43 за баррель

REGNUM11:00
Finam.Ru

Цены на нефть демонстрируют положительную динамику

Finam.Ru02:35
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $43 за баррель

Rambler News Service07:51
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15

Нина Куликовских стала сенатором от администрации Смоленской области

Указом губернатора Алексея Островского, подписанным сегодня, Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания России – представителем от администрации Смоленской области.
О чем говорит Смоленск10:29

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Названа рекомендованная цена препарата «Арепливир» от коронавируса

Стоимость упаковки нового российского препарата против коронавирусной инфекции «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, будет стоить в рознице от 12 320 рублей.
Известия09:18
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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