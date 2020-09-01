Цена нефти Brent находится на уровне ниже $45 за баррель
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Котировки выросли на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 0,96%, до $43,02 за баррель.В источнике
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