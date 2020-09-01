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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне ниже $45 за баррель

Котировки выросли на 1,10% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 0,96%, до $43,02 за баррель.В источнике
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Финмаркет

Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет03:57
ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на 1% на статистике из Китая и ослаблении доллара

ПРАЙМ06:45
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $43 за баррель

ИА Красная Весна01:03
Интерфакс

Цены на нефть продолжили рост после уверенного подъема в августе

Интерфакс01:15
News.ru

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

News.ru01:52
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
Взгляд.ру

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Взгляд.ру01:37

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
114

Ноябрьские игры планируют для PlayStation 5 и Xbox Series X

Поскольку уже точно известно, что Xbox Series X стартует на рынке 5 ноября, дата 13 ноября может быть связана только с каким-либо крупным событием с PlayStation 5. Создатели видеоигр, конечно же, привязали презентации к началу продаж PS5, считают эксперты.
Goroday.ru30 августа в 08:04
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Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
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«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
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В Китае предостерегли Индию от страшных потерь в пограничном конфликте

В статье издания подчеркивается, что в противном случае властям Индии стоит готовиться к серьезным потерям в рядах ее вооруженных сил, которые будут гораздо больше, чем при конфликте в 1962 году.
Новый Век05:55
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Лукашенко объяснил отказ во въезде архиепископу Кондрусевичу

Лидеру белорусских католиков, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу запретили въезд в Белоруссию, поскольку он в Польшу выезжал "на консультации" и получил там некое задание, заявил президент Александр Лукашенко.
Интерфакс06:52

Финляндия сообщила, кому из россиян разрешен въезд в страну

Веские причины и доказательства Заместитель командира Юго-Восточной погранохраны Юха Кивеля в разговоре с Yle уточнил, что владение недвижимостью в Финляндии не является причиной для въезда в страну.
РБК Санкт-Петербург05:33
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04

Назвавшего русский язык клоачным профессора ВШЭ уволили

В конце октября 2019 года Гусейнов высказался о русском языке, написав в Facebook, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru06:05
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