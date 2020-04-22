Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $16. В 7:30 мск она снижалась до $15,99. По данным РБК, последний раз баррель Brent торговался на уровне дешевле $16 в 1999 году.

Цена нефти Brent опускалась ниже $16 за баррель

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