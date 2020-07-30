Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $42,58 за баррель, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:06 мск.
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Экономика
Минфин сокращает финансирование Роскосмоса
Увеличение финансирования планируется в рамках программы, предполагающей строительство второй очереди космодрома «Восточный» на 5,8 млрд рублей в 2021 году, меньше на 9,9 млрд рублей оно станет в 2022 году и останется на прежнем уровне в 2023 году.
News.ru вчера в 18:38
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
CT news вчера в 14:26
Культура
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
Общество
Китай запустил навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 23:56
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
Известия вчера в 20:03
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс вчера в 22:24
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь вчера в 08:42
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском вчера в 16:22
Экономика
Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов
Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM вчера в 20:33
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Здоровье
За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заболели еще 72 человека
Как сообщает оперштаб Кузбасса, за последние сутки выздоровели 76 человек. Всего от вируса с начала пандемии вылечились 2343 пациента.
НГС.Кемерово 00:15
Авто
BMW уже через 2 года выпустит полностью электрический седан 7-серии
Руководство компании BMW одобрило разработку проекта флагмана модельной линейке - 7-серии с электрическим силовым агрегатом.
Car.ru 29 июля в 00:24
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 29 июля в 04:42
Шоу-бизнес
Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина
Lenta.ru вчера в 19:09
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Общество
На затопленной ливнем улице Ивановской в Чите откачивают воду
На затопленном 31 июля ливнем участке улицы Ивановской в Чите идёт постоянная откачка воды.
Zabnews.ru 00:18
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Происшествия
В Саратове пропал без вести 19-летний Иван Осипов
В Саратове разыскивается 19-летний Иван Осипов.
Регион 64 вчера в 23:30
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое
По данным американских военных, бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы
Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUM вчера в 12:01
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14