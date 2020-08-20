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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась до $45 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $45,00 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются из-за усиления сомнений

Росбалт07:52
РБК

Стоимость нефти Brent стабилизировалась. Что будет дальше?

РБКвчера в 02:06
ПРАЙМ

Нефть дешевеет из-за опасений по поводу восстановления спроса

ПРАЙМ06:26
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа

RT на русском01:58
Взгляд.ру

Нефть подешевела на опасениях вокруг баланса предложения и спроса

Взгляд.ру01:15
ИА Красная Весна

Цены на нефть на биржах снизились

ИА Красная Весна01:13
REGNUM

На рынке нефти продолжается ценовая «пила»

REGNUM08:59

Главгосэкспертиза одобрила проект онкоцентра в Нижегородской области

Главгосэкспертиза, ознакомившись с проектной документацией АО «Гипроздрав» и результатами инженерных изысканий, одобрила строительство онкологического центра на территории поселка Новинки.
Гипер НН05:13
6

В Саратове ФСБ поймала сотрудника «МегаФон» на продаже базы абонентов

Злоумышленники нередко пытаются получить информацию о персональных данных абонентов сотовых компаний, банков и иных коммерческих фирм, собирающих сведения о большом числе своих клиентов.
SM News Саратов07:48
4

Появилось видео из салона самолета перед госпитализацией Навального

Пользователь Instagram djpavlin (в описании профиля указаны имя и фамилия — Павел Лебедев) опубликовал видео из самолета, в котором летел оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, госпитализированный затем больницу в Омске.
РБК02:27
145

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
24

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.com06:54