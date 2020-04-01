Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель.
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Подробнее о событии

Новости кризиса 1 апреля: миллион россиян лишится работы, кредитные каникулы не спасут бизнес

URA.Ru11:05

Цена нефти Brent опустилась ниже $23, евро подорожал до 89 рублей

Суть событий30 марта в 06:02

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

Эхо Москвы04:30

Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАСС04:19

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Нефть снова опустилась до $25 за баррель

REGNUM10:00
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:29
Экономика

Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры

31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
МонаВиста 05:07
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Экономика

На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей

Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Peterburg2.ru 13:12
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Политика

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Экономика

Порядок обложения НДФЛ процентов по вкладам узаконен

Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 862653-7 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.
Экономика и жизнь вчера в 06:15
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Экономика

Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
REGNUM 13:41
Космос

В кадр «Хаббла» попало космическое цунами длиной в 200 миллионов лет

Машины и Механизмы 29 марта в 11:25
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Общество

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости вчера в 09:58
Здоровье

«Надо быть бдительными»: ученые опасаются второй волны коронавируса из-за снятия карантина в Китае (Nature, Великобритания) (Nature)

«Пришло время ослабить меры изоляции, но нам надо быть бдительными, поскольку может возникнуть вторая волна инфекций», — говорит Бен Коулинг (Ben Cowling), работающий эпидемиологом в Гонконгском университете и следящий за ситуацией в Китае.
ИноСМИ 13:45
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа 04:39
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста вчера в 12:57
Кино

Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»

Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Российская газета 07:03
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Футбол

РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Реальное время 13:11
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру 30 марта в 14:30
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