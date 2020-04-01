Коронавирус
Эхо МосквыЦена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры
31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей
Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Политика
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Экономика
Порядок обложения НДФЛ процентов по вкладам узаконен
Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 862653-7 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Происшествия
В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом
Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
Экономика
Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году
Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
Космос
В кадр «Хаббла» попало космическое цунами длиной в 200 миллионов лет
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом
Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Здоровье
«Надо быть бдительными»: ученые опасаются второй волны коронавируса из-за снятия карантина в Китае (Nature, Великобритания) (Nature)
«Пришло время ослабить меры изоляции, но нам надо быть бдительными, поскольку может возникнуть вторая волна инфекций», — говорит Бен Коулинг (Ben Cowling), работающий эпидемиологом в Гонконгском университете и следящий за ситуацией в Китае.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Кино
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»
Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Футбол
РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая
Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Шоу-бизнес