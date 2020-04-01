Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Экономика Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры 31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Политика Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Экономика Порядок обложения НДФЛ процентов по вкладам узаконен Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 862653-7 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Здоровье В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.

Происшествия Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице "Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.

Энергетика Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.

Биатлон Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.