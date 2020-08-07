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REGNUM
REGNUM

Цена нефти Brent опустилась к $44,5 за баррель

Лондон, 7 августа 2020, 18:38 — REGNUM Мировой нефтяной рынок заканчивает неделю в «красной зоне», к середине торговой сессии 7 августа нефть Brent установилась вблизи $44,5 за баррель.В источнике
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Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвы14:02
Газета.Ru

Нефть может упасть ниже $40 за баррель

Газета.Ru10:24
REGNUM

Цена нефти Brent опустилась к $44,5 за баррель

REGNUM11:38
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°09:23
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалт11:59
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМ13:28
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Service04:45

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новости15:35
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Манчестер Сити — Реал 1:1 (2-й тайм)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:28

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Не менее 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India в пятницу в аэропорту города Кожикоде на юге Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на чиновников.
Интерфакс16:02
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В Конгресс США внесен проект закона об усилении роли Вашингтона в ООН

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол внес в палату проект закона об увеличении роли Вашингтона в ООН с тем, чтобы противодействовать «злонамеренным субъектам».
Парламентская газета15:50

Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufa11:40
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
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