Цена нефти Brent опустилась к $44,5 за баррель
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Лондон, 7 августа 2020, 18:38 — REGNUM Мировой нефтяной рынок заканчивает неделю в «красной зоне», к середине торговой сессии 7 августа нефть Brent установилась вблизи $44,5 за баррель.В источнике
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