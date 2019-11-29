Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Красноярском
Человеческий фактор называется в качестве предварительной причины смертельного ДТП в Уярском районе Красноярского края с участием легковушки и грузовика.
Общество
Движению «За права человека» отказали в площадке для проведения съезда
Владельцы площадки, на которой должен был пройти съезд движения «За права человека», отказали членам общественной организации.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Авто
Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом
Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»
Мощный взрыв произошел около четырех утра 30 ноября в отделении «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева.
Шоу-бизнес
Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
В России зафиксировано рекордное количество вакансий
В России зафиксировано рекордное количество вакансий. Их число превысило один миллион сто тысяч.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Армия и оружие
Зеленский отменил прапорщиков и мичманов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Футбол
«Оренбург» направил в РФПЛ согласие на перенос матча с «Сочи»
"Оренбург" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) официальное согласие на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Сочи", заявил РИА Новости президент "Оренбурга" Владимир Кияев.
Технологии
Европейские потребители всё чаще делают ставку на продукцию AMD
Проведённый организацией European Hardware Association социологический опрос показал, что на розничном рынке Европы отношение потребителей к продукции AMD стало меняться в лучшую сторону устойчивыми темпами.
Культура
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Политика
Началась советско-финская война
30 ноября 1939 года Красная армия начала широкомасштабное вторжение на финскую территорию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева считает неравный брак важной проблемой
В студии знаменитая 70-летняя артистка, которая старше своего супруга на 27 лет, призналась, что считает неравный брак важной проблемой.
Футбол
Гаджиев о поведении болельщиков: Лев Толстой тоже матерился
Президент футбольного клуба «Махачкала», бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что необходимо различать разные виды нецензурной лексики.
Авто
Составлен топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ
Политика
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Здоровье