Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Происшествия
Полиция признала нападение на Лондонском мосту терактом
Согласно официальной информации, полиция рассматривает в порядке предосторожности инцидент с нападениями на людей на Лондонском мосту как теракт.
Армия и оружие
Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник «Зенита» Малком, восстанавливающийся после травмы, тренировался в Бразилии с местным клубом «Коринтианс».
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Энергетика
«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Наука
Предложен способ эффективного извлечения водорода из муравьиной кислоты
Российские ученые выяснили, как можно ускорить процесс получения водорода из муравьиной кислоты.
Футбол
«Оренбург» показал, как готовится к матчу с «Сочи»
ФК «Оренбург» опубликовал видео, на котором команда готовится к очередному матчу РПЛ. Игра против «Сочи» пройдет на стадионе «Фишт».
Политика
Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова опубликовала фото без одежды
Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал снимки, которые опубликовала Сябитова, назвав их слишком уж откровенными.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Общество
Елизавета II может отречься от престола из-за сына
Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие полтора года может отказаться от престола в пользу старшего сына Чарльза.