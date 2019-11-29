Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь
Панарин набрал очередное очко в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» — российский форвард во втором периоде помог отличиться Филипу Хитилу.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Происшествия
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Автоспорт
Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Армия и оружие
ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали
"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Общество
Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России
Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Футбол
Тренер «Сочи»: готовы играть с «Оренбургом» и 1 декабря, и в 2020 году
Матч "Сочи" — "Оренбург" запланирован на 1 декабря в 14:00 по московскому времени в Сочи на стадионе "Фишт".
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Здоровье
Около 40% взрослых россиян страдают от артериальной гипертонии
Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является артериальная гипертония.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Происшествия
СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика
Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Здоровье
Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Политика
Союзники по НАТО увеличат военные расходы
Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Биатлон