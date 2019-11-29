Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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