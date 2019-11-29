Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
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По информации Горелых, в Екатеринбурге сотрудник коллекторской службы забрал у должницы машину, не заметив в ней пристегнутого ребенка.
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Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
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Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Экономика
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Ранее о предстоящих сокращениях рабочих мест с целью сокращения издержек ради расширения работы над электромобилями и цифровизации объявила компания Audi, входящая в Volkswagen Group.
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Путин провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям
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Политика
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Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии
Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
Общество
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С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
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На саммите НАТО в Лондоне обсудят отношения с Россией
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
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