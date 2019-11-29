Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
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Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Экономика
ВТБ перестал раскрывать географию своих заемщиков
ВТБ, второй по размерам активов российский банк, ровно год не раскрывает размер задолженности своих заемщиков по странам.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Энергетика
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Общество
NASA планирует купить два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
NASA намеревается приобрести два места на российских кораблях «Союз», чтоб обеспечить пребывание астронавтов из США на Международной космической станции (МКС) до сентября 2021 года.
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе публично выяснили отношения
Между влюбленными, похоже, чёрная кошка пробежала.
Технологии
Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны
Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Технологии
Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности
Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и игровой процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Политика
Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
Кино
Премьеру «На полвека поэзии позже» отложили на неделю
Нужиньский извинился перед поклонниками, которые долго ждали фильм, — тем более что его выход уже откладывали. ("Если уж начали переносить премьеру, трудно отучиться", — пошутил он).
Фигурное катание
Загитова: ощутила себя принцессой на открытии катка на Красной площади
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала журналистам, что почувствовала себя принцессой на открытии "ГУМ-катка" на Красной площади в Москве.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пишут друг другу письма
Алла Борисовна Пугачева почти не дает интервью, поэтому ее появления в эфире Первого канала и программы «Время» ждали все поклонники.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Футбол
Руни провел первую тренировку в «Дерби Каунти»
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Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным»
Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
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