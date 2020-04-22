Лондон, 22 апреля 2020, 08:50 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $16 за баррель, это случилось впервые с декабря 1999 года. Так, в ходе торгов цена на нефть Brent опускалась до отметки $15,99.

Цена на нефть Brent упала ниже $16 впервые с декабря 1999 года

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