Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель. По данным торгов на 9.48 мск, она стоила $24,83, подешевев на 2,98%. Стоимость майского фьючерса нефти WTI к этому времени была $21,01 (+2,76%).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

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