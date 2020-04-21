Энергетика
ВедомостиЦена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель. По данным торгов на 9.48 мск, она стоила $24,83, подешевев на 2,98%. Стоимость майского фьючерса нефти WTI к этому времени была $21,01 (+2,76%).
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Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан вчера в 13:40
Армия и оружие
Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев
Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус 20 апреля в 19:13
Происшествия
В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка
ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
В Омской области уволили двух замминистра здравоохранения и главврача
В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева из-за ситуации с коронавирусом, который был выявлен у 41 местного жителя.
РБК 02:55
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура вчера в 13:37
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Биатлон
Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU вчера в 08:44
Финансы
Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен
Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов.
Ведомости 03:29
Общество
Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС вчера в 03:01
Кино
RT завоевал девять наград New York Festivals, включая три золота
Телеканал RT завоевал девять медалей, в том числе три золотых, престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
RT на русском 03:30
Общество
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
Источники «Коммерсанта» сообщили, что предположительной датой проведения голосования станет 24 июня или 8 июля.
Компания 03:06
Общество
В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Гаджеты
Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com вчера в 16:04
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
Москва, 22 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В России в апреле резко вырос спрос на пищевую соль, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
REGNUM 03:27
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today вчера в 02:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости вчера в 05:41
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Общество
В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции
Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
Общество
Мэр Сибая заявил потерявшим работу горожанам, что они «проиграли»
Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов опубликовал на личных страницах в социальных сетях ответ горожанам, которые обратились к нему из-за потери работы и зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Уфа 03:16
Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка
Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.
OAnews 00:50
Авто
Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайской сборки
Автоновости дня вчера в 02:36