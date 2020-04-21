Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель. По данным торгов на 9.48 мск, она стоила $24,83, подешевев на 2,98%. Стоимость майского фьючерса нефти WTI к этому времени была $21,01 (+2,76%).
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Цена на нефть WTI вновь опустилась ниже $10 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 14:07

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газетавчера в 14:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

RT на русскомвчера в 13:56

Нефть Brent опустилась ниже $18

РБКвчера в 14:28

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

ТАССвчера в 23:36

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ведомостивчера в 02:49

Цена нефти Brent впервые с января 2002 года упала ниже $19 за баррель

News.ruвчера в 05:48
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
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Армия и оружие

Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев

Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус 20 апреля в 19:13
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Происшествия

В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
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Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
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Общество

В Омской области уволили двух замминистра здравоохранения и главврача

В Омской области уволили замминистра здравоохранения Александра Павловских и Ольгу Богданову, а также главврача ГКИБ №1 им. Д.М. Далматова Евгения Матвеева из-за ситуации с коронавирусом, который был выявлен у 41 местного жителя.
РБК 02:55
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Культура

Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»

В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура вчера в 13:37
3
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Биатлон

Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича

Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.
ГЛАС.RU вчера в 08:44
Финансы

Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен

Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов.
Ведомости 03:29
2
Общество

Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС вчера в 03:01
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Кино

RT завоевал девять наград New York Festivals, включая три золота

Телеканал RT завоевал девять медалей, в том числе три золотых, престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
RT на русском 03:30
Общество

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

Источники «Коммерсанта» сообщили, что предположительной датой проведения голосования станет 24 июня или 8 июля.
Компания 03:06
2
Общество

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
3
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Гаджеты

Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G

Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com вчера в 16:04
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Москва, 22 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В России в апреле резко вырос спрос на пищевую соль, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
REGNUM 03:27
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
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Общество

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
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Общество

В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today вчера в 02:10
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости вчера в 05:41
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Происшествия

Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском

Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
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Технологии

Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group

Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
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Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Общество

В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции

Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
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Общество

Мэр Сибая заявил потерявшим работу горожанам, что они «проиграли»

Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов опубликовал на личных страницах в социальных сетях ответ горожанам, которые обратились к нему из-за потери работы и зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Уфа 03:16
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Кино

От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
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Шоу-бизнес

Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка

Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.
OAnews 00:50
Авто

Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайской сборки

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