Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $16 за баррель в июне 1999 года. Стоимость фьючерса нефти WTI, по данным на 08:09 мск, падает на 6,22% и находится на отметке $10,85 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

ТАССвчера в 23:36

Цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года

RT на русском08:45

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

РБК00:32

Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года

Комсомольская правда00:42

Стоимость нефти марки Brent превысила 21 доллар за баррель

Российская газета10:24

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

РИА Новости00:33

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 16 долларов за баррель

Эхо Москвы01:30
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Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
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Новая солнечная панель бьет все рекорды: энергия без ограничений

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Киев займется правками статей об Украине в «Википедии»

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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом

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Телеканал 360° 13:40
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Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
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Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
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В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

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ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

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Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
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В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
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Во Владикавказе еще 23 участника митинга арестованы на 3–15 суток

Во Владикавказе арестованы на срок от трех до 15 суток еще 23 участника несогласованного митинга, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.
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В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных

В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

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В России хотят продлить режим самоизоляции на майские праздники

Российские власти хотят объявить, что режим самоизоляции будет продлён на майские праздники, пишет РБК со ссылкой на источник.
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