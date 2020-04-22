Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $24 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $24 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Нефть марки Brent подорожала до $20,99 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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В парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией.
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После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
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Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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