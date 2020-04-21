Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне уменьшилась до 6,55 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года

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