Энергетика

Москва 24Москва 24Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель впервые с 2001 года

Цена июньского фьючерса марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001 года, передает РИА Новости. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне уменьшилась до 6,55 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать218

Подробнее о событии

Нефть Brent опустилась ниже $18

РБК14:28

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

RT на русском13:56

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

ТАСС13:53

Цена нефти WTI выросла до 10 долларов в последний день торгов

РИА Новости15:17

Нефть WTI закрыла последний день торгов $10 за баррель

Известия15:27

Цена на нефть Brent опустилась ниже $18 впервые с 2002 года

REGNUM14:03

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

РЕН ТВ03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:32, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного

Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
39
Общество

В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что на данный момент в мире существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем из них уже начались клинические испытания.
Петербургский дневник 14:46
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ

На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
100
Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
1,5K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
7
Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
181
Общество

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
67
Космос

Космонавт Скрипочка провел наземный эксперимент по высадке на Марс

РЕН ТВ 14:31
1
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
464
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Lenta.ru 12:00
55
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
9,8K
Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Газета.Ru 14:25
966
Политика

Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
3
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
4
Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
23
Политика

В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным

Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости 14:02
1
Общество

Российским бюджетом предложили поделиться с мигрантами

Агентство стратегических инициатив (некоммерческая организация, созданная правительством РФ) направило премьер-министру Михаилу Мишустину предложение уравнять в правах мигрантов, чтобы те могли получать пособие по безработице и другие выплаты наравне с гражданами России.
Афанасий-бизнес вчера в 05:02
8K
Энергетика

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
1
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
54
Авто

Автомобили Aurus оказались не премиальными

Своими впечатлениями от собираемых вручную автомобилей новой премиальной марки поделились испытатели, которые поездили не на одном Aurus.
SpeedMe 08:09
1
Происшествия

Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей

Пожилой человек сообщил, что аферисты обманом выманили у него почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей.
Российская газета 02:16
59
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.
Газета.Ru 06:42
146
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
4,3K
Транспорт

В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков

На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр 14:37
68
Общество

Число жертв коронавируса назвали сильно заниженным

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона.
Lenta.ru 14:16
Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
7
Общество

Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru вчера в 05:27
62
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru 12:51
20
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
463
Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
11
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное