Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель. Так, цена нефти Brent опускалась на 28,51% — до $17,51 за баррель.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $18 впервые с 2002 года

REGNUM14:03

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

ТАСС13:53

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ведомости02:49

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета14:04

Цена нефти Brent упала ниже 19-летнего минимума

Эхо Москвы13:54

Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

Аргументы и Факты06:23

Нефть WTI закрыла последний день торгов ценой $10 за баррель

Известия15:27
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Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
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Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

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Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

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Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле

Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

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Во Владикавказе митингуют «неверующие в коронавирус»

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В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного

Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
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С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
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Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
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Ректор Казанского НИТУ стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
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В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
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Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения

Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
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ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

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Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Авторынок России может упасть на 50%

В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
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Samsung разрабатывает уникальную камеру на 600 Мп

Samsung разрабатывает уникальную камеру на 600 Мп, о чем сообщили представители бренда.
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ЕГЭ планируется провести в школах, где проходило обучение

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«Панцири» успешно атаковали турецкие беспилотники в Ливии

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