Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель. Так, цена нефти Brent опускалась на 28,51% — до $17,51 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

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Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

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Цена нефти Brent упала ниже 19-летнего минимума

Эхо Москвы13:54

Нефть Brent опустилась ниже $18

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Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета14:04

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ведомости02:49
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