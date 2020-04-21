Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель. Так, цена нефти Brent опускалась на 28,51% — до $17,51 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

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