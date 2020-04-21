Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель. Так, цена нефти Brent опускалась на 28,51% — до $17,51 за баррель.
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Футбол
«Спартак» предпочёл Петковича Марио Фернандесу, Дзаппакосте и Тете
Самым дорогим вариантом считался защитник «Торино» и сборной Италии Давиде Дзаппакоста, который в итоге за 25 млн евро переехал в «Челси».
Евро-футбол.ру 14:20
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
Общество
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 15:30
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Общество
В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Энергетика
В России рухнули оптовые цены на бензин
РИА Новости 04:29
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Армия и оружие
США летом испытают противоракету SM-3
США намерены летом испытать противоракету SM-3 Block IIA для противодействия угрозе "со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР".
ТАСС 11:52
Общество
Максимальное пособие по безработице могут получить более 3 млн россиян
Максимальное пособие по безработице могут получить более трёх миллионов россиян.
Радио Маяк 11:18
Футбол
В Нидерландах до 1 сентября запретили футбольные соревнования
Правительство Нидерландов до 1 сентября запретило проведение футбольных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает Football Oranje.
Газета.Ru 14:44
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Наука
Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 02:25
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22
Общество
ТАСС вошел в список системообразующих организаций
Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Технологии
Google «вынудила» Epic Games выпустить Fortnite в Google Play Store
Epic Games неожиданно выпустила Fortnite для Android в Google Play Store, хотя ещё 18 месяцев назад собиралась развивать королевскую битву только на собственной платформе.
Игромания.ру 16:01
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Музыка
Валерия и Фадеев сняли клип на песню Марии Захаровой
Певица Валерия и продюсер Максим Фадеев сняли клип на песню официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 04:38
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Общество
Особое мнение: Антон Красовский
Еще остается несколько секунд, чтобы сказать, что следующее наше "Особое мнение" сегодня в 19 часов с Андреем Кураевым.
Эхо Москвы 13:41
Общество
В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса
Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 14:15
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19