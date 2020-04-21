Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель. Так, цена нефти Brent опускалась на 28,51% — до $17,51 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Происшествия Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких. 1

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 727

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.

Здоровье Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды. 315

Экономика Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Политика Кремль прокомментировал виртуальные митинги Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1,5K

Шоу-бизнес Бородина отрепетировала тост для свадьбы Бузовой и Манукяна Телеведущая Ксения Бородина посоветовала своей коллеге по телепроекту «Дом 2» Ольге Бузовой в предстоящем браке с Давидом Манукяном «подчиняться, всегда самой заправлять кровать, готовить кавказские блюда».

Киберспорт Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 744

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 466

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 393

Футбол Нидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны Чемпионат Нидерландов по футболу приостановили после 25 туров при лидерстве «Аякса» из Амстердама.

Шоу-бизнес Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. 4

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 79