Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель

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