Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель. Так, цена нефти Brent опускалась на 28,51% — до $17,51 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать227

Подробнее о событии

Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель

Интерфакс14:21

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета14:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

ТАСС13:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

RT на русском13:56

Нефть Brent опустилась ниже $18

РБК14:28

Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

РИА Новости06:13

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

РЕН ТВ03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 20:49, Ашберн

Комментарии

Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
8
Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Lenta.ru 12:12
34
Происшествия

В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС

24 и 39-летнего полицейских обвинили в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.
КП - Кубань 11:29
9
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,9K
Общество

Особое мнение: Антон Красовский

Еще остается несколько секунд, чтобы сказать, что следующее наше "Особое мнение" сегодня в 19 часов с Андреем Кураевым.
Эхо Москвы 13:41
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
1,9K
Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
361
Здоровье

В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 19 апреля в 03:47
22
Происшествия

Под суд пойдут амурчане, поймавшие сетью краснокнижную калугу

Амур.инфо 07:25
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
10K
Общество

«Вектор» набрал добровольцев для испытания вакцины против коронавируса

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут тестировать российскую вакцину против коронавируса.
БИЗНЕС Online 16:43
15
Общество

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
27
Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
31
Космос

В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
4
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс

Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 19 апреля в 11:22
928
Общество

В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики

Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.
REGNUM 17:36
1
Энергетика

Цена на нефть марки WTI впервые за всю историю ушла в минус

Цена на нефть марки WTI впервые за всю историю ушла в минус. Об этом говорят итоги торгов на нью-йоркской бирже.
Peterburg2.ru вчера в 15:20
Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
223
Общество

В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
1
Происшествия

СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев

Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:22
44
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
80
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
4
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
3
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
510
Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
1
Политика

Глава Приморья попросил Путина помочь с госпиталем в Находке

Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке.
РИА Новости 07:49
7
Здоровье

В красноярском глазном центре коронавирусом заразились 89 человек

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с 7 по 19 апреля в ККОКБ имени профессора Макарова зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 — у сотрудников медицинской организации.
REGNUM 08:20
45
Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
9
Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru вчера в 09:40
35
Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
255
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное