Энергетика
Союзное ВечеМировые цены на нефть продолжают падать
Как свидетельствуют данные торгов, цена фьючерсов на нефть марки Brent на июль опустилась на 3,08% и составила 22,36 долларов за баррель. На июнь фьючерсы также снизились на 4,5% до 19,09 доллара за баррель. В свою очередь, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара.
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