Энергетика

ИнфоросЦена нефти Brent опустилась ниже $20

В свою очередь стоимость фьючерса нефти WTI упала на 15,8% (до $14,31 за баррель). Котировки фьючерсов на нефть снижают на фоне роста запасов сырья в мире.
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Нефть тянет нуль на себя

Российская газета13:20

Цена нефти марки Brent после дневного роста опустилась до $22,8

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ТАСС09:23
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Путин продлил режим нерабочих дней

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