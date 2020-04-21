Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель
Курс доллара превысил 77 рублей. Накануне стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года опустилась ниже нуля – до минус $40 за баррель.В источнике
С чего всё начиналось
В ходе торгов на бирже ICE (Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка) в Лондоне цена на нефть с поставкой в июне снизилась в моменте до $ 19,32 за баррель, немного отыграла падение, но затем вновь опустилась ниже отметки в $ 20, а затем — ниже $ 19.
Rambler News Service вчера в 14:07
Российская газета вчера в 14:04