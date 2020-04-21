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Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель
Комсомольская правда
  • Вести.Ru0:42
  • Пятый канал4:16
  • Москва 242:45
  • Известия0:51
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Курс доллара превысил 77 рублей. Накануне стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года опустилась ниже нуля – до минус $40 за баррель.В источнике
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С чего всё начиналось
В ходе торгов на бирже ICE (Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка) в Лондоне цена на нефть с поставкой в июне снизилась в моменте до $ 19,32 за баррель, немного отыграла падение, но затем вновь опустилась ниже отметки в $ 20, а затем — ниже $ 19.
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