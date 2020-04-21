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Курс доллара превысил 77 рублей. Накануне стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года опустилась ниже нуля – до минус $40 за баррель.