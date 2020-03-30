Коронавирус

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $22

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 12,72% - до $21,76 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в марте 2002 г.
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Новости кризиса 1 апреля: миллион россиян лишится работы, кредитные каникулы не спасут бизнес

URA.Ru11:05

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Цена нефти Brent опустилась ниже $22 за баррель

Ведомости30 марта в 12:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАСС04:19

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Цена на нефть Brent упала до $25 за баррель

РБК04:28

Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года

Российская газета30 марта в 04:45
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Интернет

Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО

В условиях карантина многие пользователи, оставшиеся дома, используют приложения для видеоконференций, чтобы поддерживать связь с коллегами и родственниками.
Газета.Ru 06:03
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс вчера в 06:38
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС 22:42
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости 22:50
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета 13:56
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском 21:45
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Здоровье

Эксперт разъяснил, чем карантин отличается от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, в чем заключается отличие самоизоляции от карантина.
Телеканал Санкт-Петербург 22:40
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
Футбол

Ибрагимович покинет летом «Милан»

Матч ТВ 06:16
Здоровье

Для южноуральцев подготовили ответы на главные вопросы о самоизоляции

Губернатор на сегодняшнем брифинге заявил, что готов каждый день встречаться с журналистами и отвечать на вопросы о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в области.
Губерния (г. Челябинск) 10:01
Гаджеты

Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях

Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
iXBT.com 11:47
Футбол

РФС приостановил проведение соревнований до 31 мая

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно.
Евро-футбол.ру 12:58
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 15:37
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева ждет второго ребенка

Поклонники давно подозревали, что развод Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева — фейк.
StarHit.ru вчера в 16:38
Происшествия

В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции

Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
SakhaPress.ru 22:17
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Сотрудникам государственных учреждений ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru 22:51
Общество

Губернатор Кузбасса лично разогнал посетителей торговых центров

ЧС-ИНФО 03:01
Происшествия

Число случаев заболевания COVID-19 в Иркутской области выросло до семи

Число случаев заболевания COVID-19 в Иркутской области выросло до семи, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на данные оперативного штаба региона на утро 2 апреля.
РИА Новости 22:54
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Биатлон

Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
RT на русском вчера в 12:06
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера 06:30
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