Коронавирус
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $22
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 12,72% - до $21,76 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в марте 2002 г.
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Интернет
Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО
В условиях карантина многие пользователи, оставшиеся дома, используют приложения для видеоконференций, чтобы поддерживать связь с коллегами и родственниками.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Здоровье
В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30
Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
Общество
В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Здоровье
Эксперт разъяснил, чем карантин отличается от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, в чем заключается отличие самоизоляции от карантина.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Футбол
Ибрагимович покинет летом «Милан»
Здоровье
Для южноуральцев подготовили ответы на главные вопросы о самоизоляции
Губернатор на сегодняшнем брифинге заявил, что готов каждый день встречаться с журналистами и отвечать на вопросы о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в области.
Гаджеты
Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях
Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
Футбол
РФС приостановил проведение соревнований до 31 мая
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева ждет второго ребенка
Поклонники давно подозревали, что развод Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева — фейк.
Происшествия
В Якутии пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции
Составлены административные протоколы и возбуждены административные производства по ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Сотрудникам государственных учреждений ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
Происшествия
Число случаев заболевания COVID-19 в Иркутской области выросло до семи
Число случаев заболевания COVID-19 в Иркутской области выросло до семи, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на данные оперативного штаба региона на утро 2 апреля.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Биатлон
Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.