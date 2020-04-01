Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСтоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель

Цена нефтяных фьючерсов марки WTI опустилась впервые с 2002 года ниже 20 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. По состоянию на ночь 30 марта стоимость майских фьючерсов на нефть техасской марки WTI опустилась на 8,52 процента — до 19,98 доллара за баррель.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $25

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
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Китай надеется протестировать возможную вакцину от COVID-19 за рубежом, поскольку ученые планируют провести крупномасштабные испытания для проверки ее эффективности.
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