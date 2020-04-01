Энергетика
Экономика сегодняСтоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель
Цена нефтяных фьючерсов марки WTI опустилась впервые с 2002 года ниже 20 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. По состоянию на ночь 30 марта стоимость майских фьючерсов на нефть техасской марки WTI опустилась на 8,52 процента — до 19,98 доллара за баррель.
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Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус
В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.
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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%
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Общество
Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии
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Экономика
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В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Общество
Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
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Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
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Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
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Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ: прогноз Романа Гутцайта 1 апреля 2020
У минского клуба дела идут не самым лучшим образом. Дело в том, что команда Сергея Гуренко потерпела два поражения кряду.
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