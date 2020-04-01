Коронавирус

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $25

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5% к уровню закрытия предыдущей сессии - до $24,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:18 мск.
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Новости кризиса 1 апреля: миллион россиян лишится работы, кредитные каникулы не спасут бизнес

URA.Ru11:05

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

РБК30 марта в 10:49

Цена нефти Brent опустилась ниже $25

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Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Цена на нефть сегодня опускалась ниже отметки в 25 долларов за баррель

Эхо Москвы07:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $23, евро подорожал до 89 рублей

Суть событий30 марта в 06:02
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
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Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Общество

Чечня закроет границы из-за коронавируса

Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля.
Телеканал 360° 09:37
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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Матч ТВ 11:01
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На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 10:33
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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Бозоны оказались способны вести себя как фермионы

Исследователи теперь экспериментально доказали, что, если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.
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Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

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Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США

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Общество

Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России

В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Политика

На Украине закрыли дело о растрате Порошенко миллиардов Януковича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о коррупции против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Lenta.ru 06:37
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Авто

Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях

Четвертое поколение японского внедорожника должно дебютировать уже в 2020 году, а накануне новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях в ведомстве Бразилии.
32CARS.ru 01:21
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
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Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Шоу-бизнес

Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности

Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.
Bimru.ru 08:44
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
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«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов

По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общественное телевидение России 07:53
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Технологии

Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty

Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
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Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
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Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Происшествия

В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом

Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Доктор Питер 10:03
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Политика

В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Известия 11:17
Общество

Мишустин назвал обязанности граждан, находящихся на карантине

По словам главы правительства, Минкомсвязь РФ внедряет систему сбора данных о гражданах, прибывших из-за границы.
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