Коронавирус
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $25
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5% к уровню закрытия предыдущей сессии - до $24,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:18 мск.
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Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Общество
Чечня закроет границы из-за коронавируса
Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда
«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Наука
Бозоны оказались способны вести себя как фермионы
Исследователи теперь экспериментально доказали, что, если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.
Политика
Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США
Общество
Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России
В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Политика
На Украине закрыли дело о растрате Порошенко миллиардов Януковича
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о коррупции против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Происшествия
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Авто
Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях
Четвертое поколение японского внедорожника должно дебютировать уже в 2020 году, а накануне новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях в ведомстве Бразилии.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности
Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Футбол
«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов
По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Технологии
Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty
Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Происшествия
В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом
Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Политика
В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Общество
Мишустин назвал обязанности граждан, находящихся на карантине
По словам главы правительства, Минкомсвязь РФ внедряет систему сбора данных о гражданах, прибывших из-за границы.