Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5% к уровню закрытия предыдущей сессии - до $24,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:18 мск.

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