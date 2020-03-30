Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.

Общество Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Происшествия Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17 Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.

Общество Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.

Экономика Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний Детали стресс-тестов "В соответствии с поручением правительства профильным министерствам совместно с привлечением крупнейших банков необходимо провести стресс-тестирование финансовой устойчивости организаций, включенных в перечень системообразующих предприятий российской экономики", — сообщил источник РБК, близкий к правительству.

Общество В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.