Коронавирус
News.ruЦена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.
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Нефтяные антирекорды: цена марки Brent опустилась ниже $23
Общественная служба новостей30 марта в 05:51
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Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Общество
Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате
Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.
Политика
Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
Политика
Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавируса
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Происшествия
Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17
Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Армия и оружие
Радикалы ПНС теряют боевую технику, атакуя жилые районы Ливии
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 30, сказали «РИА Новости» в пресс-службе правительства республики.
Общество
В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
Общество
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Общество
В США выявлено более 200 тыс. человек, зараженных коронавирусом
Вашингтон, 1 апреля 2020, 22:15 — REGNUM Количество жителей США, зараженных коронавирусом, превысило 200 тыс. человек, сообщил 1 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику заболевания в стране.
Экономика
Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний
Детали стресс-тестов "В соответствии с поручением правительства профильным министерствам совместно с привлечением крупнейших банков необходимо провести стресс-тестирование финансовой устойчивости организаций, включенных в перечень системообразующих предприятий российской экономики", — сообщил источник РБК, близкий к правительству.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Общество
В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента
Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Здоровье
Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.