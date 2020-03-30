Коронавирус

News.ruNews.ruЦена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 06:05

Нефтяные антирекорды: цена марки Brent опустилась ниже $23

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Цена нефти Brent опустилась до 25 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАССвчера в 04:19

Цена нефти Brent опустилась ниже $23, евро подорожал до 89 рублей

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $25

Газета.Ruвчера в 04:37

Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года

Российская газета30 марта в 04:45
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Lenta.ru вчера в 06:53
Общество

Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате

Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.
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Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
ПолитРоссия вчера в 10:22
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Генсек НАТО оценил помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал помощь, которую оказывает Москва Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
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В США приземлился самолет с медоборудованием из России

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Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС 31 марта в 17:51
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия

Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Украина.ру вчера в 10:57
Армия и оружие

Радикалы ПНС теряют боевую технику, атакуя жилые районы Ливии

Народные новости вчера в 16:05
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 30

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 30, сказали «РИА Новости» в пресс-службе правительства республики.
Коммерсантъ вчера в 23:28
Общество

В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
МонаВиста вчера в 06:54
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Общество

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru вчера в 14:03
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

В США выявлено более 200 тыс. человек, зараженных коронавирусом

Вашингтон, 1 апреля 2020, 22:15 — REGNUM Количество жителей США, зараженных коронавирусом, превысило 200 тыс. человек, сообщил 1 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику заболевания в стране.
REGNUM вчера в 15:15
Экономика

Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний

Детали стресс-тестов "В соответствии с поручением правительства профильным министерствам совместно с привлечением крупнейших банков необходимо провести стресс-тестирование финансовой устойчивости организаций, включенных в перечень системообразующих предприятий российской экономики", — сообщил источник РБК, близкий к правительству.
РБК 00:00
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат 30 марта в 18:02
Общество

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента

Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 00:32
Здоровье

Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом

Агентство Москва вчера в 16:11
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости вчера в 20:04
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
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