Коронавирус
News.ruЦена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.
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Политика
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
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В половине регионов России настали «финальные стадии» распространения коронавируса
Примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
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Уимблдон-2020 официально отменили
Следующий Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был отменен впервые с 1945 года.
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В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
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В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
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Минздрав оценил готовность регионов РФ к коронавирусу
Замминистра здравоохранения России Владимир Уйба заявил в среду, что Минздрав ежедневно проводит мониторинг по ситуации с распространением коронавируса и готовности системы здравоохранения регионов к реагированию.
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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
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Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Политика
Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. Об этом в среду, 1 апреля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
В Минздраве предупредили россиян о пике заражений коронавирусом
Россия подходит к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Николай Брико.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Здоровье
У медика из Псковской поликлиники подозревают коронавирус
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Псковской области, в поликлинике проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
Футбол
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Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.