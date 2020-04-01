Коронавирус

News.ruNews.ruЦена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): борьба за нефть еще далеко не закончена (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ИноСМИвчера в 17:20

Цена на нефть Brent упала до $25 за баррель

РБК04:28

Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАСС04:19

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:34

Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Известия04:41
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Коммерсантъ 11:47
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Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
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В России сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц

Власти сделают бесплатной процедуру банкротства для граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
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Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
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Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
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Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Здоровье

В половине регионов России настали «финальные стадии» распространения коронавируса

Примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 11:52
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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Политика

Президент России отказался от рукопожатий

REGNUM 06:16
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Теннис

Уимблдон-2020 официально отменили

Следующий Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был отменен впервые с 1945 года.
Матч ТВ 11:09
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
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Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБК вчера в 21:36
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В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Коммерсантъ 11:42
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Минздрав оценил готовность регионов РФ к коронавирусу

Замминистра здравоохранения России Владимир Уйба заявил в среду, что Минздрав ежедневно проводит мониторинг по ситуации с распространением коронавируса и готовности системы здравоохранения регионов к реагированию.
Московский Комсомолец 09:58
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
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Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Политика

Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса

Работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. Об этом в среду, 1 апреля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Известия 12:19
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

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В Минздраве предупредили россиян о пике заражений коронавирусом

Россия подходит к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Николай Брико.
Парламентская газета вчера в 06:50
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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У медика из Псковской поликлиники подозревают коронавирус

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Псковской области, в поликлинике проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
Луки.ру 11:05
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УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 10:46
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Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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