Коронавирус
РИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
С начала года цены упали более чем в два раза. Утром 30 марта стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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Нефтяные антирекорды: цена марки Brent опустилась ниже $23
Общественная служба новостей30 марта в 05:51
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
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На днях появилась неподтвержденная информация о том, что ГАЗ ведет работу над новой моделью под брендом «Волга», дебют которой состоится в скором времени.
Общество
Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле
Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.
Происшествия
В Москве неизвестный напал с ножом на продавца
Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Происшествия
Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом
Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
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Общество
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Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
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Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.