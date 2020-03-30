Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

С начала года цены упали более чем в два раза. Утром 30 марта стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002-го опустилась ниже 23 долларов за баррель.
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Цена на нефть марки Brent в ближайшее время останется под сильным давлением - БКС

Финмаркет04:54

Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года

Российская газета30 марта в 04:45

Нефтяные антирекорды: цена марки Brent опустилась ниже $23

Общественная служба новостей30 марта в 05:51

Цены на нефть ускорили снижение, Brent теряет более 5%

ПРАЙМ05:01

Цена нефти Brent опустилась ниже $23, евро подорожал до 89 рублей

Суть событий30 марта в 06:02

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Цена нефти Brent опустилась ниже $25

ТАСС04:19
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Здоровье

В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в стране заразились 440 человек.
РБК 04:16
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей

Меры начнут применять со 2 апреля. В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей.
Деловое.ТВ вчера в 15:16
Биатлон

Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
RT на русском 06:47
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
РИА Новости вчера в 12:29
Политика

Чубаров отменил «марш на Крым» из-за пандемии

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Рефат Чубаров объявил о переносе так называемого "марша достоинства" в Крым из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:19
Политика

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Саудовской Аравией по нефти

Диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не идет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:50
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев призвал не выходить из дома без паспорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей Среднего Урала не выходить из дома без паспорта в период режима самоизоляции.
АиФ Урал 07:55
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Авто

В Сети показали изображения новой «Волги»

На днях появилась неподтвержденная информация о том, что ГАЗ ведет работу над новой моделью под брендом «Волга», дебют которой состоится в скором времени.
SpeedMe 05:35
Общество

Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.
Телеканал Санкт-Петербург 01:22
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на продавца

Неизвестный напал с ножом на продавца в Москве при попытке пронести товар мимо кассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:57
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия

Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом

Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
REGNUM 07:13
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:18
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

Вести.Ru вчера в 09:03
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
РБК 06:37
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
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