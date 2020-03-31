Коронавирус
News.ruЦена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.
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Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Instagram и Facebook.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
Общество
В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В Воркуте сотрудник шахты работал по поддельному диплому
Местный житель в 2009 году при трудоустройстве на инженерно-техническую должность одного из угледобывающих предприятий города предъявил в отдел кадров предприятия диплом о высшем образовании (документ этот был об обучении в петербургском горном институте), что послужило одним из условий принятия его на должность механика шахты «Комсомольская».
Общество
Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате
Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.
Общество
Новосибирская область принимает режим самоизоляции
Фото с сайта правительства Документ вступит в силу сегодня вечером, в 20:00.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась в третьей беременности
В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов посёлок в ДНР
Донецк, 1 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Обстрел из миномётов посёлка Каштановое на окраине Ясиноватой в ДНР устроили ВСУ 1 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Наука
Старение людей и обезьян запускает один и тот же гормон стресса
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена
США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина
Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
Футбол
Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС
Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.