Коронавирус

News.ruNews.ruЦена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск. Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.
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Новости кризиса 1 апреля: миллион россиян лишится работы, кредитные каникулы не спасут бизнес

URA.Ru11:05

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

РИА Новости06:05

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:34

Цена на нефть Brent упала до $25 за баррель

РБК04:28

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Известия04:41

Цены на нефть марки Brent перешли к слабому снижению

Mockva.ruвчера в 11:53
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Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 18:09
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

Комсомольская правда - Кемерово 03:57
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета 13:56
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Instagram и Facebook.
Коммерсантъ 19:21
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
Инфорос 08:53
Общество

В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
МонаВиста 06:54
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Происшествия

В Воркуте сотрудник шахты работал по поддельному диплому

Местный житель в 2009 году при трудоустройстве на инженерно-техническую должность одного из угледобывающих предприятий города предъявил в отдел кадров предприятия диплом о высшем образовании (документ этот был об обучении в петербургском горном институте), что послужило одним из условий принятия его на должность механика шахты «Комсомольская».
Первоисточник Сыктывкар 09:35
Общество

Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате

Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.
ЧС-ИНФО 09:11
Общество

Новосибирская область принимает режим самоизоляции

Фото с сайта правительства Документ вступит в силу сегодня вечером, в 20:00.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области вчера в 05:35
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась в третьей беременности

В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
Wday.ru 10:29
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из миномётов посёлок в ДНР

Донецк, 1 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Обстрел из миномётов посёлка Каштановое на окраине Ясиноватой в ДНР устроили ВСУ 1 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 14:13
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Наука

Старение людей и обезьян запускает один и тот же гормон стресса

Машины и Механизмы 16:03
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
ФАН 06:56
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Политика

Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена

США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 19:40
Общество

Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина

Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.
REGNUM 12:51
Футбол

Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС

Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.
Metaratings 16:41
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
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