Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $27 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

ТАССвчера в 23:36

Нефть WTI падает ниже $7

Газета.Ruвчера в 13:54

Цена на нефть WTI вновь опустилась ниже $10 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 14:07

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

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Нефть Brent опустилась ниже $18

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ведомостивчера в 02:49

Нефть марки Brent повторила антирекорд 19-летней давности

Московский Комсомолецвчера в 14:04
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 20 апреля в 17:19
847
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
15
Общество

В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим

В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета 20 апреля в 21:31
37
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,3K
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
195
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
787
Здоровье

В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса

Вторая волна коронавируса предстоящей зимой в США может оказаться хуже нынешней.
Российская газета вчера в 23:23
156
Интернет

Эксперт рассказал об уязвимостях Zoom

Приложение для видеоконференций Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров.
Известия 01:02
6
Общество

Аномальный холод продлится в Москве до конца рабочей недели

Аномальная температура на 3-4 градуса ниже нормы прогнозируется в Москве до конца рабочей недели.
ТАСС 01:34
Общество

Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
418
Шоу-бизнес

Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
10
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
477
Общество

Трамп: Гарвардский университет вернет деньги из помощи для экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет вернет деньги, полученные в рамках стимулирования экономики.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
965
Общество

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
50
Общество

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
РБК вчера в 17:01
46
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
933
Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
60
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
11K
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,4K
Космос

На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 01:44
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло до 240

Число жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 222 до 240 пациентов, выздоровели 25 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:34
1
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
2,3K
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
3
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
138
Общество

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 15:12
3
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
5
Общество

Названы регионы — лидеры по числу тестов на коронавирус

Сахалинская область лидирует по числу проведенных тестов на коронавирус из расчёта на 100 тысяч населения, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем - Москва, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:43
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