Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $27 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 20 апреля в 17:19
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года
Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек.
РБК 02:25
Общество
В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим
В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета 20 апреля в 21:31
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса
Вторая волна коронавируса предстоящей зимой в США может оказаться хуже нынешней.
Российская газета вчера в 23:23
Интернет
Эксперт рассказал об уязвимостях Zoom
Приложение для видеоконференций Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров.
Известия 01:02
Общество
Аномальный холод продлится в Москве до конца рабочей недели
Аномальная температура на 3-4 градуса ниже нормы прогнозируется в Москве до конца рабочей недели.
ТАСС 01:34
Общество
Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Общество
Трамп: Гарвардский университет вернет деньги из помощи для экономики
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет вернет деньги, полученные в рамках стимулирования экономики.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Общество
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Общество
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
РБК вчера в 17:01
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Космос
На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 01:44
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло до 240
Число жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 222 до 240 пациентов, выздоровели 25 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:34
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку
За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах, с помощью дорожных камер вводится с 22 апреля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 15:12
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Общество
Названы регионы — лидеры по числу тестов на коронавирус
Сахалинская область лидирует по числу проведенных тестов на коронавирус из расчёта на 100 тысяч населения, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем - Москва, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:43