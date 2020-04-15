Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.
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с чего всё началось
Как отмечает агентство Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений инвесторов, что восстановления финансовой активности Китая будет недостаточно для поддержания спроса на рынке в связи с кризисом на Западе.Российский Диалог01:53
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Комментарии
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Транспорт
Пробки образовались на въездах в Москву из-за пропускного режима
На въездах в столицу образовались километровые пробки в первый день действия пропускного режима, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:09
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Политика
Трамп прекратил финансирование ВОЗ
Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Гаджеты
Представлен Team Group T-Force Cardea Zero Z330
Это лет пять назад твердотельный накопитель казался чем-то невероятно дорогим, а сейчас цена HDD и SSD практически сравнялась, осталось еще пару лет и ценники на эти типы накопителей будут равны.
Megaobzor.com 06:27
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Происшествия
Российский учитель бросил профессию и ушел в наркобизнес
По информации издания, российский педагог бросил профессию решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Общество
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины довели Аллу Пугачеву в день рождения до слез
Лиза и Гарри Галкины приготовили для звездной матери собственноручно сделанные подарки, а также прочли для нее стихотворение, чем довели до слез.
OAnews 06:35
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Авто
Volvo ограничивает скорость новых автомобилей
SpeedMe 04:06
Общество
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Финансы
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Политика
Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Армия и оружие
В российской армии выявлены первые случаи заражения коронавирусом
По данным на 30 марта, в армии как минимум три человека заразились COVID-19.
Om1.ru вчера в 07:03
Происшествия
В СК Башкирии рассказали о проверке в РКБ имени Куватова
По сообщению пресс-службы ведомства, врачи через СМИ обратились в правоохранительные органы республики, сообщив о том, что руководство данного медучреждения не принимает своевременных мер по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников больницы.
REGNUM 05:19
Политика
В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
Шоу-бизнес
Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой
Пелагея виноватой себя не считала. Новая избранница Телегина владеет турфирмой.
Kleo.ru 05:11
Автоспорт
Экс-президент ФИА Мосли призвал отменить сезон Формулы-1
Бывший президент ФИА Макс Мосли не поддерживает попытки руководства Формулы-1 спасти сезон любой ценой и призывает вовсе его отменить.
Чемпионат вчера в 13:44
Происшествия
В Калуге умер первый человек с коронавирусом
В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram.
Коммерсантъ 05:04
Шоу-бизнес
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
РИА Новости 13 апреля в 16:30