с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 359

Политика Трамп прекратил финансирование ВОЗ Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов. 322

Гаджеты Представлен Team Group T-Force Cardea Zero Z330 Это лет пять назад твердотельный накопитель казался чем-то невероятно дорогим, а сейчас цена HDD и SSD практически сравнялась, осталось еще пару лет и ценники на эти типы накопителей будут равны.

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,4K

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.

Происшествия Российский учитель бросил профессию и ушел в наркобизнес По информации издания, российский педагог бросил профессию решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи.

Происшествия СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 26

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины довели Аллу Пугачеву в день рождения до слез Лиза и Гарри Галкины приготовили для звездной матери собственноручно сделанные подарки, а также прочли для нее стихотворение, чем довели до слез.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 32

Общество Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными. 51

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,4K

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 5

Происшествия В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.

Политика Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия В СК Башкирии рассказали о проверке в РКБ имени Куватова По сообщению пресс-службы ведомства, врачи через СМИ обратились в правоохранительные органы республики, сообщив о том, что руководство данного медучреждения не принимает своевременных мер по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников больницы. 7

Политика В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.

Автоспорт Экс-президент ФИА Мосли призвал отменить сезон Формулы-1 Бывший президент ФИА Макс Мосли не поддерживает попытки руководства Формулы-1 спасти сезон любой ценой и призывает вовсе его отменить. 1