Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.
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Стоимость нефти WTI упала ниже 20 долларов за баррель

Телеканал 360°06:26

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Эхо Москвы05:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $30

ПРАЙМвчера в 11:44

Цена нефти Brent обвалилась ниже $28 за баррель впервые со 2 апреля

РБК04:41

Цена на нефть опустилась ниже 29 долларов за баррель

Российская газета04:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $28

ТАСС04:59

Нефть Brent подешевела до 31 доллара за баррель

Life.ru13 апреля в 04:31
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Комментарии

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Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
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Путин выступит в начале совещания с членами правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться 15 апреля после 15 часов перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
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Волонтера привлекли к суду за проход по детской площадке

Дорога Дианы Максимихиной пролегала через детскую площадку, расположенную в саду.
Московский Комсомолец 06:44
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Здоровье

Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается

По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
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Общество

Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
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По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
Российская газета 05:19
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

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Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
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Происшествия

В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек

Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
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Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова показала фото из больницы

В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда 13 апреля в 14:05
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Происшествия

В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции

В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
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Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
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Общество

Ивановские предприниматели отмечаются на карте «тонущего» бизнеса

На сегодняшний день поставили отметки более 880 организаций, в том числе и Ивановской области.
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Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля.
РБК вчера в 13:45
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Финансы

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

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Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
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Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой

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«Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности

Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

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Общество

Генеральный конструктор корпорации «Энергия» заразился коронавирусом

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В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим

Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
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Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
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