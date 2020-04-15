Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.
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Комментарии
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Политика
Путин выступит в начале совещания с членами правительства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться 15 апреля после 15 часов перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.
Вести.Ru 06:08
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия
Волонтера привлекли к суду за проход по детской площадке
Дорога Дианы Максимихиной пролегала через детскую площадку, расположенную в саду.
Московский Комсомолец 06:44
Здоровье
Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается
По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Хоккей
Виктор Тихонов и Михаил Глухов продлили контракты с «Ак Барсом»
Inc-news.ru 13 апреля в 13:48
Общество
Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей
По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
Российская газета 05:19
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек
Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда 13 апреля в 14:05
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Ивановские предприниматели отмечаются на карте «тонущего» бизнеса
На сегодняшний день поставили отметки более 880 организаций, в том числе и Ивановской области.
Кинешемец.RU вчера в 10:17
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля.
РБК вчера в 13:45
Финансы
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой
Пелагея виноватой себя не считала. Новая избранница Телегина владеет турфирмой.
Kleo.ru 05:11
Шоу-бизнес
«Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности
Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.
Киноафиша России 05:08
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
Генеральный конструктор корпорации «Энергия» заразился коронавирусом
Коронавирусная инфекция обнаружена у заместителя гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина.
News.ru 06:56
Общество
В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27