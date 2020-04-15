Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.
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Комментарии
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
На всех станциях московского метро у пассажиров проверяют пропуска
В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.
Говорит Москва 01:36
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Футбол
Отец футболистки Карповой: «Смотрю женский чемпионат Испании, наши мужчины курят в сторонке»
Отец нападающей «Севильи» и сборной России Надежды Карповой Алексей Карпов рассказал об уровне выступлений в женском чемпионате Испании.
Матч ТВ 03:28
Кино
«Каждая деталь продумана» - сотрудники «Дон-ТР» о сериале «Зулейха открывает глаза»
Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по книге Гузель Яхиной, стартовал на канале «Россия».
Дон-ТР 03:07
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Экономика
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Коммерсантъ 07:21
Здоровье
Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом
Министерство здравоохранения России внедрило информационную систему с единой базой данных обо всех случаях COVID-19 и внебольничных пневмоний.
Piter.tv 07:26
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Общество
В Краснодаре возобновили работу рынки и ярмарки
Кубань 24 01:20
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Общество
В Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Пятеро казанцев, зараженных ранее Covid-19, находятся в тяжёлом состоянии В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Vverh-tatarstan.ru 04:51
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Политика
На Украине в десять раз выросло число безработных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
Экономика
Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный»
Рукводство банка «Восточный» назначило Дмитрия Олюнина президентом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ведомости 06:09
Происшествия
В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
Здоровье
«Никто не должен знать, что у нас заболели врачи». Медик Пермской краевой инфекционной больницы рассказала о вспышке коронавируса среди медиков
В своем обращении Елена Макарова рассказала о вспышке коронавируса внутри Пермской краевой инфекционной больницы, нерадивости эпидемиологов, потенциальной угрозе заболевания сотрудников Роспотребнадзора, депутатов Заксобрания и о том, как больница за пару недель практически осталась без лечащего персонала.
Звезда — Пермская краевая газета вчера в 23:11
Футбол
Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси»
Бывший защитник и капитан английского «Челси» Джон Терри рассказал, что его дважды пытались купить во время выступления за клуб.
RT на русском 04:41
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 13 апреля в 08:08
Хоккей
Своё участие в следующем сезоне КХЛ подтвердили не все клубы
Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги сообщил, что согласие на участие в сезоне 2020/21 он получил от 23 клубов из 24.
DixiNews 00:13
Общество
Академик РАН назвал сроки окончания эпидемии кронавируса в РФ
Эпидемия коронавируса в России может закончиться к началу или середине июня, считает академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александр Чучалин.
News.ru 05:36
Общество
ВОЗ дала прогноз по заражению коронавирусом в России
По последним данным, всего в России заразилось коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru 07:57
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36