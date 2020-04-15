Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне 27,96 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,4K

Общество На всех станциях московского метро у пассажиров проверяют пропуска В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. 119

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,7K

Футбол Отец футболистки Карповой: «Смотрю женский чемпионат Испании, наши мужчины курят в сторонке» Отец нападающей «Севильи» и сборной России Надежды Карповой Алексей Карпов рассказал об уровне выступлений в женском чемпионате Испании.

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.

Здоровье Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом Министерство здравоохранения России внедрило информационную систему с единой базой данных обо всех случаях COVID-19 и внебольничных пневмоний. 1

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 81

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,4K

Экономика Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции. 43

Общество В Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Пятеро казанцев, зараженных ранее Covid-19, находятся в тяжёлом состоянии В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 330

Политика На Украине в десять раз выросло число безработных Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.

Происшествия В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались. 32

Футбол Терри рассказал о двух несостоявшихся трансферах из «Челси» Бывший защитник и капитан английского «Челси» Джон Терри рассказал, что его дважды пытались купить во время выступления за клуб.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 457

Хоккей Своё участие в следующем сезоне КХЛ подтвердили не все клубы Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги сообщил, что согласие на участие в сезоне 2020/21 он получил от 23 клубов из 24.

Общество Академик РАН назвал сроки окончания эпидемии кронавируса в РФ Эпидемия коронавируса в России может закончиться к началу или середине июня, считает академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александр Чучалин. 11

Происшествия В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей "Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК. 22